Anne Wünsche (30) ist für Mrs.Marlisa ein rotes Tuch! Über mehrere Jahre hinweg waren die beiden Influencerinnen beste Freundinnen gewesen. 2019 verkündete die Blondine dann aber: Die beiden Frauen hätten keinen Kontakt mehr, und offenbar waren sie auch nicht im Guten auseinandergegangen. Gegenüber Promiflash verriet Marlisa nun auch, warum das so war: Denn Anne hatte in ihrer Beziehung offenbar passiv für Stress gesorgt...

Im Zuge der Fashion Week in Berlin traf Promiflash die ehemalige Temptation Island-Kandidatin beim "Doing the Lit Social Media Shit"-Event. Dort erklärte die Ex von Fabio De Pasquale: "Es war oft so in unserer Beziehung, dass ich mir anhören konnte, dass er Anne Wünsche extrem attraktiv und sexuell anziehend findet. Dass er sie sich optisch sogar als Freundin vorstellen könnte." Deshalb habe Fabio sie stets gebeten, keinen Kontakt mit Anne zu haben: "Das hat mir einfach wehgetan, weil er zu mir immer gesagt hat, dass ich optisch nicht so schön bin oder zu dick bin!"

Marlisa und Fabio trennten sich erst Anfang des Jahres nach mehreren Jahren Beziehung. Ein Comeback mit dem Fitnesstrainer schließt die Beauty ganz klar aus – erklärte aber gegenüber Promiflash, derzeit wieder zu daten: "Ich lasse es einfach auf mich zukommen!"

Instagram / anne_wuensche Mrs.Marlisa und Anne Wünsche

TVNOW / Frank Beer Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, bekannt aus "Temptation Island"

