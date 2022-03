Vor wenigen Monaten kündigte Katja Krasavice (25) an, den ersten Künstler bei ihrem Label unter Vertrag genommen zu haben. Dieser war kein Geringerer als ihr bester Freund Marwin Balsters. Im Promiflash-Interview verrät der Sänger nun, wie es ist, Freundschaft und Arbeit zu kombinieren. "Also klar, ist es immer mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn man Freundschaft und Arbeit miteinander verbindet. So was kann bestimmt auch in die Hose gehen, aber bei uns ist das bisher nicht der Fall", plaudert der Musiker aus. Bei Katja habe er die Freiheiten, die er benötigt, um sich selbst zu entfalten.



