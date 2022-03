Heute feiert Chester Benningtons (✝41) Familie den Sänger. Als Frontmann der Rockband Linkin Park wurde der in Phoenix geborene Musiker weltberühmt. Bis zu seinem Suizid im Juli 2017 war seine Ehefrau Talinda (45) immer an der Seite des Rockers. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder: Den 16-jährigen Tyler sowie die Zwillingsmädchen Lila und Lily. Anlässlich von Chesters 46. Geburtstag teilte Talinda nun einen rührenden Post.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die brünette Beauty jetzt einen Schnappschuss, der den Musiker mit einer Geschenktüte in der Hand zeigt. Chester lächelt außerdem glücklich in die Kamera. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Wir vermissen dich so sehr", schrieb die 45-Jährige unter dem Foto. "Der Schmerz wird nicht leichter, aber man gewöhnt sich daran, sagt man. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich glaube. An diese Art von Trauer kann man sich nicht gewöhnen", fuhr die Beauty fort. Sie gebe ihr Bestes, um die gemeinsamen Kinder großzuziehen, doch oftmals sei es sehr schwer ohne Chester. "Ich liebe dich und wir feiern dich heute", versicherte sie abschließend.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Witwe an seinem Todestag einige rührende Worte an Chester gerichtet. "Du hast es immer geschafft, uns alle zum Lachen zu bringen. [...] Du warst der beste Mensch, den ich jemals gekannt habe", schrieb Talinda. Sie würde außerdem alles dafür tun, um ihren Mann noch einmal wiedersehen zu können.

Anzeige

Instagram / talinda320 Chester Bennington, ehemaliger Linkin-Park-Sänger

Anzeige

Getty Images Chester und Talinda Bennington im Januar 2010

Anzeige

Getty Images Talinda Ann Bentley, Chester Benningtons Witwe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de