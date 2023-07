Sechster Todestag: Chester Bennington bleibt unvergessen

Ein trauriger Tag für alle Fans von Chester Bennington (✝41). Als Frontmann der Rock-Band Linkin Park zählte der Musiker zahlreiche Erfolge. Mega-Hits wie "Numb" und "In the End" katapultierten die US-Amerikaner an die Spitze der Charts. Viele Jahre spielten sie in ausverkauften Konzerthallen und begeisterten Fans weltweit. 2017 dann die schockierende Nachricht: Chester hat sich mit 41 Jahren das Leben genommen. Nun jährt sich sein Todestag zum sechsten Mal.

Bis heute bleibt er nicht nur bei seiner Familie und seinen Freunden unvergessen, sondern auch seine Fans haben immer noch mit dem viel zu frühen Tod des Sängers zu kämpfen. Auf Chesters Instagram-Profil tummeln sich die Kommentare, die des Künstlers gedenken. "Es tut immer noch weh", "ich werde dich immer in Erinnerung behalten" und "wir vermissen dich" sind nur einige der Worte, die seine Community liebevoll an ihn richtet. Ohne Zweifel hinterlässt Chester seine Spuren in der Welt und wird so auf ewig in den Herzen seiner Fans bleiben.

Auch für seine einstigen Bandkollegen war der Verlust ihres Freundes nicht einfach. Im Rahmen des diesjährigen 20. Jubiläums ihres Albums "Meteora" brachten Linkin Park einen bis dato unveröffentlichten Song heraus. Das Besondere: Auf dem Track ist Chesters Stimme zu hören. "Lost" sei ein "noch nie gehörter Song aus den 'Meteora'-Archiven", hieß es in einem Instagram-Statement der Band.

Getty Images Chester Bennington im Mai 2015 in Las Vegas

Getty Images Mike Shinoda und Chester Bennington

Getty Images Joe Hahn, Mike Shinoda, Brad Delson, Chester Bennington, Dave Farrell, and Rob Bourdon

