Joshua Kimmich (27) und Lina Meyer erwarten tatsächlich wieder Nachwuchs! Bereits im Februar häuften sich die Gerüchte, dass der Fußballer und seine Liebste wieder Eltern werden. Die Juristin wurde immer wieder mit einem Babybauch gesehen. Bislang äußerte sich das Paar jedoch nicht zu den Neuigkeiten. Nun wurde den Spekulationen aber endlich ein Ende gesetzt: Tatsächlich dürfen sich Joshua und Lina schon bald über Baby Nummer drei freuen!

Die Babynews wurden nun auf der offiziellen Webseite des Deutschen Fußball-Bunds bestätigt. Der FC Bayern-Star könne vorerst nicht mit der Nationalmannschaft nach Gravenbruch reisen, um sich auf die anstehenden Länderspiele gegen Israel und die Niederlande vorzubereiten. "Kimmich und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind", lauteten die Worte in dem Statement. Wie es scheint, soll Joshua und Linas Nachwuchs also schon bald das Licht der Welt erblicken.

Bundestrainer Hans-Dieter Flick (57) freut sich jedenfalls sehr für den Kicker. "Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben", schwärmte er. Natürlich hoffe der Fußballcoach aber auch, dass der 27-Jährige nach der Entbindung bald wieder auf dem Platz stehen werde.

Joshua Kimmich, Fußballer

Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer bei der EM im Juni 2021

Profi-Kicker Joshua Kimmich

