Vaterfreuden bei Joshua Kimmich (25): Der Fußballer ist wieder Papa geworden. Es ist das zweite Kind für den FC Bayern München-Star und seine Freundin Lina Meyer. Dass die beiden Turteltauben erneut Nachwuchs erwarten, kam raus, nachdem sein Verein erklärt hatte, dass Joshua bei einem Spiel fehlen werde, da er bei seiner Partnerin geblieben sei, die ein Kind erwarte. Wenige Tage später ist ihr Sprössling nun da.

Laut Bild soll das zweite Kind von Joshua und Lina in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zur Welt gekommen sein. Auch das Geschlecht des Sportler-Babys will die Zeitung kennen: Joshua soll Vater einer Tochter geworden sein! Die Zweifach-Eltern haben sich noch nicht dazu geäußert und werden es wohl auch nicht tun. Bereits bei der Geburt ihres ersten Kindes hatten sich der 25-Jährige und seine Freundin in Schweigen gehüllt.

Auch in Interviews hält sich der Kicker bedeckt: "Ein Kind gibt dem Leben einen ganz anderen Inhalt, eine ganz neue Aufgabe ist da", verriet er lediglich einmal gegenüber der Abendzeitung.

Getty Images Profi-Kicker Joshua Kimmich

Getty Images Joshua Kimmich und Lina Meyer im Oktober 2017

Stu Forster / Getty Images Joshua Kimmich

