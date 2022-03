Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Mia Goth (28) zum ersten Mal Mutter wird! Bereits im November 2021 kamen Gerüchte auf, dass die Schauspielerin und ihr On-off-Partner Shia LaBeouf (35) Nachwuchs erwarten würden. Bislang äußerten sich die beiden zwar nicht zu den Vermutungen, doch in den vergangenen Monaten wurde das Model immer wieder mit ihrem Babybauch gesichtet. Nun war die hochschwangere Mia erneut mit dem "Pieces of a Woman"-Darsteller unterwegs!

Paparazzi lichteten die beiden jetzt in einem Park in Kalifornien ab. Auf den Bildern spazieren Mia und Shia Arm in Arm – und scheinen die kleine Auszeit sichtlich zu genießen. Bei ihrem Ausflug setzten sie auf entspannte Outfits: Der Transformers-Star trug ein neongelbes Tanktop, eine kurze Hose und einen Sonnenhut. Die gebürtige Britin hingegen entschied sich für Jeans und ein weißes T-Shirt. Zusätzlich rundete sie ihren Look mit einer hellblauen Jeansjacke ab. Dabei war die riesige Babykugel der 28-Jährigen kaum zu übersehen.

Eigentlich hatten Mia und Shia im September 2018 ihre Trennung bekannt gegeben. Doch in den vergangenen Monaten wurden die beiden immer wieder zusammen gesichtet – und wirkten total vertraut miteinander. Ob die Blondine und der Regisseur mittlerweile wieder offiziell zusammen sind, ist bis heute allerdings nicht bekannt.

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London

MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth im März 2022 in Kalifornien

MEGA Mia Goth, Schauspielerin

