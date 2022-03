Madonna (63) ist ein absoluter Weltstar. Ihre Songs prägten eine ganze Generation und brachten sie auf Platz 4 der Künstler mit den meistverkauften Platten aller Zeiten. Ans Aufhören denkt die Sängerin nach über 40 Jahren auf der Bühne noch lange nicht. Kein Wunder also, dass die Queen of Pop ein ordentliches Vermögen angehäuft hat. Und das gibt sie am liebsten für eines aus: Madonna sammelt leidenschaftlich gerne Kunst!

Wie Daily Mail berichtete, soll Madonna zu Hause eine Kunstsammlung haben, die rund 90 Millionen Euro wert ist. Unter ihren Schätzen befinden sich wohl auch fünf Werke der berühmten Künstlerin Frida Kahlo (✝47). Zwei davon kann man auf dem Instagram-Account der Sängerin sehen: Darauf posiert Madonna in einem ausladenden Kleid neben einem Selbstporträt der Malerin von 1940. Ein anderes solches Porträt von Frida wurde zuletzt für rund 31 Millionen Euro versteigert – die Popikone hat für dieses Bild also sicher ebenfalls ein Vermögen hingeblättert.

Auch ein weiteres von Fridas Werken, das an der grünen Wand ihrer Villa hängt, teilte die Musikerin. Dabei handelt es sich vermutlich um das Bild "Der verwundete Hirsch" von 1946. Wegen der herausragenden Kunstwerke in ihrem Besitz musste Madonna ihre Bilder sogar verleihen: 2005 stellte sie eines ihrer Frida-Werke der berühmten Tate Gallery in London leihweise für eine Ausstellung zur Verfügung.

