Loredana Wollny (18) ließ es ordentlich krachen! Vor wenigen Tagen wurde sie 18 Jahre alt – somit ist auch das Nesthäkchen der Wollnys volljährig. Als Schwester von zehn Geschwistern setzt sie also nun als Letzte den Schritt in die Unabhängigkeit. Zu diesem besonderen Anlass widmete Mama Silvia (57) ihrem Töchterchen liebevolle Worte. Auf einer dicken Geburtstagsparty feierte Loredana ihren 18. – und zwar ziemlich ausgelassen!

Die Feierlichkeiten begannen zuerst noch ganz unschuldig. In einer kleinen Diashow wurden auf einer großen Leinwand niedliche Kindheitsmomente in Form von Bildern und Videos von ihr gezeigt. Doch die Fete nahm schnell Fahrt auf – denn ein Stripper überraschte Loredana. Niemand Geringeres als Ex on the Beach-Boy Chris Grey legte für die Beauty eine heiße Showeinlage hin. Diesen Moment teilte sie via Instagram mit zwei Schnappschüssen. "Komm Baby, stripp für mich", schrieb sie mit einem lachenden Emoji dazu.

Ihre Geburtstagsparty war also offenbar ein feuchtfröhlicher Abend! Und ab sofort kann Loredana mit ihren Freundinnen auch zu anderen Partys düsen. Denn sie darf nun endlich allein Auto fahren. Zuletzt hatte sie sich noch darüber beschwert, dass sie nicht ohne Begleitperson fahren dürfe – diese Zeiten sind als 18-Jährige endgültig vorbei!

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Chris Grey im März 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im Februar 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im Februar 2022

