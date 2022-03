Was sind Dominik Stuckmanns (30) Anzeichen? Der Unternehmer sucht derzeit beim Bachelor nach der großen Liebe und lernte bereits einige Frauen kennen. Nun sind noch drei Kandidatinnen übrig: Jana-Maria Herz (30), Nele Wüstenberg (28) und Anna Rossow (33). Alle drei scheint er auf besondere Art zu mögen – doch Promiflash fragte bei ihm nach: Wie verhält Dominik sich, wenn er eine Frau richtig mag?

"Ich bin ein Typ, der tatsächlich eher etwas verlegener wird, wenn mir eine Frau gefällt", stellte der Bachelor noch vor Staffelstart im Interview mit Promiflash klar. In der Sendung wird er jedoch von zahlreichen Ladys umgarnt, die ihn alle erobern wollen – und muss da auch mal in die Offensive gehen. Außerhalb der Show wäre es aber anders: "Auch wenn ich nach außen sehr extrovertiert wirke, bin ich gegenüber Frauen dann doch etwas schüchterner, zumindest in meinem normalen Alltag."

Was Dominik im Vorabgespräch jedoch zugab, ist, dass er seinen Schwarm schon erobern will: "Ich versuche natürlich trotzdem, die Frau von mir zu überzeugen. Aber ich war noch nie einer, der voll auf Attacke geht." Das dürften die Zuschauer auch gemerkt haben! Vor allem bei Kandidatin Anna ging er allerdings in die Vollen, um sie für sich gewinnen zu können.

