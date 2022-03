Heidi Klum (48) beglückt ihre Fans mit heißen Schnappschüssen. Das Model zeigte sich in den vergangenen Jahren immer wieder gerne leicht bekleidet in den sozialen Medien. Doch seit dem Start der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel mussten die Follower der TV-Bekanntheit auf die oftmals sehr freizügigen Fotos verzichten. Jetzt veröffentlichte Heidi aber wieder eine sexy Aufnahme von sich im Netz.

"Was in Vegas passiert...", schrieb die 48-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Bildern von sich. Auf diesen posierte die Blondine nur mit einem BH und einer Strumpfhose bekleidet, vor einem Fenster in Las Vegas. Besonders auffällig sind dabei die sexy Cut-outs an ihrer Beinbekleidung. Ihren heißen Look komplettierte das Supermodel mit hohen Schuhen und einer Kappe, welche wahrscheinlichen ihrem Mann Tom gehört.

Doch nicht nur privat setzt Heidi gerne auf sexy Outfits. Auch die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen dürfen während der Show den einen oder anderen sexy Look präsentieren. In der fünften Folge des Castingformats liefen die Nachwuchsmodels dieses Jahr in knappen Fetisch-Outfits über den Laufsteg.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Las Vegas

ProSieben / Richard Hübner Vanessa, Inka, Julia, Martina, Noëlla und Annalotta bei "Germany's next Topmodel"

