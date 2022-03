Diese Looks sorgten bei den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen in der fünften Folge für Aufruhr! Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels mussten im Rahmen des Entscheidungswalks in knappen Dessous im Fetisch-Look über den Laufsteg stolzieren. Die Teilnehmerin Martina überlegte daraufhin sogar kurz, den Walk zu verweigern. Bei den GNTM-Zuschauern kamen die heißen Outfits hingegen viel besser an: Die Fans waren von den Fetisch-Looks nämlich total hin und weg!

Unter einem aktuellen Instagram-Post von Promiflash brachten zahlreiche Leser ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Die Outfits waren der Hammer" oder auch "Diese Outfits – ich liebe es!", schrieben dort zum Beispiel zwei User. Und auch die Twitter-Nutzer feierten die Looks der GNTM-Kandidatinnen total. "Was haben die alle gegen die Outfits? Ich finde die end-nice" oder auch "Die sehen alle gut aus in den Outfits, um ehrlich zu sein", kommentierten zwei weitere Fans das Sendungsgeschehen.

Insbesondere Martina, die wegen ihres knappen Outfits zweifelte, haute die GNTM-Zuschauer so richtig vom Hocker! "Sie sieht am besten aus, das muss man ihr lassen" oder auch "Martina sieht von allen am tollsten aus", schwärmten beispielsweise zwei Promiflash-Leser unter einem aktuellen Instagram-Beitrag.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2022 in Los Angeles

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

Instagram / mgt_wondermind Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

