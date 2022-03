Bradley Cooper (47) scheint viel Wert auf Äußerlichkeiten zu legen! Der gebürtige US-Amerikaner zählt schon seit Jahren zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Er spielte bereits in zahlreichen bekannten Filmen mit – darunter in "Hangover" und "A Star Is Born". Im Jahr 2011 wurde der Hottie sogar zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Tatsächlich scheint er sich auch privat viel um sein Äußeres zu kümmern: Bradley soll rund 45.000 Euro im Monat für seine Beauty-Behandlungen ausgeben!

Das berichtet nun Bild. Fast täglich soll sich der 47-Jährige mit Facial-Treatments und Gesichts-Steaming verwöhnen lassen. Zusätzlich soll er eine Menge Geld für alle möglichen Beauty-Produkte ausgeben – unter anderem natürlich für hochwertige Anti-Aging-Cremes. Doch damit nicht genug: Angeblich bekommt Bradley auch zweimal die Woche Besuch von einer Visagistin, die sich um seine Gesichtsbehaarung kümmert.

Auch sonst scheint ihm sein Körper ziemlich wichtig zu sein. Der "Silver Linings"-Darsteller soll eine Ernährungsberaterin haben – und zusätzlich viel Wert auf Sport legen. Für seine Rolle des Navy SEALs Chris Kyle in "American Sniper" musste Bradley beispielsweise zweimal täglich trainieren und während der Dreharbeiten strenge Diät halten.

