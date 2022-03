Hat da jemand etwa nachhelfen lassen? Vor wenigen Tagen fand in Hollywood ein besonderes Highlight statt – die Prominenz versammelte sich für die Screen Actors Guild Awards und hoffte auf die "The Actor" genannte Trophäe. Unter den Nominierten befand sich auch Bradley Cooper (47) – für seine Nebenrolle in "Licorice Pizza". Gewonnen hat der Schauspieler zwar nicht, doch ein Detail blieb nicht zu übersehen: Bradleys Gesicht wirkte straffer denn je!

Als der inzwischen 47-Jährige Ende Februar über den roten Teppich der Veranstaltung spazierte, sah sein Antlitz nahezu faltenfrei aus. Und auch die Mimik des "A Star Is Born"-Darstellers wirkte starrer als sonst. Gegenüber Radar gab ein plastischer Chirurg nun eine Einschätzung: "Es ist möglich, dass er eine kleine Menge Wangenfüller bekommen hat, um den Volumenverlust aufgrund des Alters auszugleichen." Auch sei denkbar, dass Bradleys Falten mit einem Neurotoxin behandelt wurden, was durch "eine glatte Haut, wie aus dem Ei gepellt" erkennbar sei.

Dass der Hollywoodstar überhaupt noch auf Veranstaltungen wie dieser in Erscheinung tritt, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn im Jahr 2020 wollte Bradley seine Karriere eigentlich auf Eis legen! Dass er sich letztendlich doch dagegen entschied, ist wohl einem Rollenangebot zu verdanken. "Der Grund, warum ich die Schauspielerei nicht aufgegeben habe, ist Regisseur Paul Thomas Anderson", gab der US-Amerikaner im Interview mit Variety preis.

Getty Images Die Vorbereitungen für die SAG Awards 2022

Getty Images Bradley Cooper bei den SAG Awards im Februar 2022

Getty Images Paul Thomas Anderson beim International Film Festival in Santa Barbara, Februar 2018

