Die Paarungszeit ist eröffnet! Seit gestern flirten die Singles auf Love Island wieder, was das Zeug hält. Doch die erste Folge brachte einige Neuerungen mit sich. Unter anderem wurden nicht direkt zu Anfang Couples gebildet, sondern die Single-Boys nächtigten im sogenannten "Brotel". Für manche haben die einsamen Nächte nun aber ein Ende, denn: Die erste Paarungszeremonie stand an und zwei Paare haben sich bereits gefunden!

Zwei der Single-Männer dürfen endlich in der Villa einziehen und das Bett mit einer Dame teilen! Die Wahl lag ganz bei den Ladys. Diese stimmten diplomatisch ab und entschieden sich für Mark und Adriano. Doch damit zogen die beiden nicht nur um – sie durften sich auch jeweils mit einem der Girls vercouplen. Der Italiener verkündete seine Entscheidung als Erster. "Die Islanderin, für die ich mich heute entscheide, fand ich megaoffen, sympathisch, die sieht auch gut aus", richtete er liebe Worte an Jessica. Mark fand seine Auserwählte hingegen in Vanessa. "Sie hat mich direkt umgehauen mit ihrem Outfit", schwärmte der 23-Jährige.

Schon von Beginn an flogen zwischen Adriano und Jessica die Funken. Noch ist das Glück der beiden aber gedämpft. Die 22-Jährige hat dem Italiener noch nicht eröffnet, dass sie als Mann geboren wurde. Aus diesem Grund sorgte sich Jess bereits, von ihm zurückgewiesen zu werden.

