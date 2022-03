Da war Anne Wünsche (30) kurz mulmig zumute! Im Oktober vergangenen Jahres verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre dritte Schwangerschaft. Im Netz gibt die Freundin von Karim El Kammouchi (33), dem Vater des Kindes, ihren Fans regelmäßig Schwangerschaftsupdates! Besonders wohl fühlt sich die werdende Mama im siebten Monat aber nicht. Und noch etwas anderes macht ihr zu schaffen: Anne klagte jetzt über ein Ziehen im Bauch und dachte, es sind die Wehen!

Via Instagram meldete sich die Beauty mit einem ausführlichen Update zu Wort: "Vorn im Unterleib zieht es ständig." Anne war deswegen gezwungen, einen Gang runterzuschalten und ruhte sich auf dem Sofa aus. Später gab die Influencerin jedoch Entwarnung: "Das Baby bleibt noch drin. Aber ich hatte kurzzeitig echt leichte Panik, weil das dann auf einmal so wehenartig war", schilderte sie in ihrer Story.

Nachdem Anne ein warmes Bad genommen hatte, ging es ihr schon wieder viel besser. Einen Wehentest hatte sie zudem auch gemacht. "Alles ist gut, aber man weiß ja nie", merkte die 30-Jährige an. Anne konnte ihre Follower also beruhigen – Schmerzen habe sie mittlerweile keine mehr.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Die Influencerin Anne Wünsche im März 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022 in Berlin

