Fühlt sich Anne Wünsche (30) mit ihrer Schwangerschaft etwa nicht wohl? Im Oktober gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Mittlerweile hat sie auch schon einen runden Babybauch, der ihrer Meinung nach für ihr aktuelles Stadium viel zu groß sei. Doch das ist nicht das Einzige, was Anne momentan zu Denken gibt: Sie merkt auch immer noch nichts von dem sogenannten Schwangerschafts-Glow!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige ein Foto, auf dem sie etwas geknickt wirkt. "Ab morgen beginnt für mich der siebte Monat und ich warte noch immer auf den Schwangerschafts-Glow, von dem so viele sprechen." Von dem berühmten Strahlen fehle bei ihr noch jede Spur. Stattdessen sei sie an manchen Tagen total müde und fühle sich ausgelaugt: "Meine Haut ist so trocken im Gesicht und an den Beinen." Außerdem sehe sie meistens ziemlich fertig aus und haben ununterbrochen Hunger.

Zuletzt schien sich Anne jedoch ziemlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie Bilder von sich in Spitzenunterwäsche veröffentlicht und geschwärmt: "Endlich sieht man meinen Babybauch deutlich und das macht mich unheimlich stolz."

