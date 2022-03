Warum hat Cheyenne Ochsenknecht (21) nicht die Wahrheit gesagt? Schon seit Jahren wird darüber spekuliert, ob die Influencerin sich die Lippen hat aufspritzen lassen – das Model dementierte die Gerüchte aber bislang vehement. Nun gab die Blondine in der aktuellen Diese Ochsenknechts-Folge jedoch zu, dass bei ihren Lippen nachgeholfen wurde. Außerdem erklärte Cheyenne, warum sie bis jetzt nicht zu dem Eingriff stehen wollte.

"Es sieht jeder, dass ich die gemacht hab. Nur ich habe mich nie getraut, weil ich dachte, ich werde wieder verurteilt, gemobbt oder beleidigt – oder die Leute sehen mich anders", erläuterte die junge Mutter bei "Diese Ochsenknechts". Nun habe sie aber keine Lust mehr zu lügen und wolle dazu stehen. Aber warum ließ Cheyenne sich damals überhaupt Hyaluron in die Lippen spritzen? Sie sei mit 18 Jahren sehr unsicher mit sich selbst und ihrem Körper gewesen – daher habe sie sich damals die Lippen machen lassen. Unglücklicherweise wandte Cheyenne sich an eine Frau, die keine richtige Ärztin war und das Hyaluron nicht richtig unterspritzte – darum bildeten sich Knötchen in ihren Lippen. Diese ließ sich die 21-Jährige nun aber bei einer Kosmetikerin entfernen.

Cheyenne war aber nicht nur in der Öffentlichkeit unehrlich, sondern auch zu ihrer Familie. "Da habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt jahrelang – bis heute tatsächlich. [...] Und ich habe sie natürlich verteidigt, es gab richtige Diskussionen, ich habe mich auch teilweise gestritten", ärgerte sich zum Beispiel ihr großer Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32).

RTL / bluesparrow GmbH Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

