Ist etwa doch etwas dran an den Spekulationen rund um Cheyenne Ochsenknechts (21) Lippen? Die Influencerin sorgte in den vergangenen Jahren mit ihren voluminösen Lippen immer wieder für Schlagzeilen – Fans vermuteten, dass die Blondine beim Beauty-Doc nachhelfen ließ. Das Model dementierte diese Gerüchte aber immer wieder vehement. Nun deutet Cheyenne aber an, dass sie diesbezüglich eventuell doch gelogen hat.

In dem Teaser zu der kommenden Folge von Diese Ochsenknechts gibt Cheyenne zu: "Ich wollte einfach jetzt dazu stehen, ich hatte keine Lust mehr zu lügen." Daraufhin ist zu sehen, wie ihr Mund von einer Ärztin auf Gnubbel untersucht wird – später injiziert sie ihr sogar etwas mit einer Spritze in die gefundenen Knötchen. Ob es sich dabei aber um Hylase handelt, wird vorerst nicht aufgeklärt. Hylase ist ein Stoff, der eingesetzt wird, um Hyaluronsäure wieder abzubauen, beispielsweise im Falle eines verpfuschten Eingriffes.

Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (30) bestärkt in dem Trailer die Vermutung, dass sie sich die Lippen früher hat aufspritzen lassen: "Mein Vater hat es gesehen, mein Bruder und ich, wir haben es auch gesehen – und das sah halt auch einfach nicht schön aus."

Cheyenne Ochsenknecht, Model

Cheyenne Ochsenknecht im Jahr 2017

Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019 in Berlin

