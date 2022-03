Tara Tabitha (29) sorgte im diesjährigen Dschungelcamp durch ihren Flirt mit Mit-Camper Filip Pavlovic (27) für großes Aufsehen. Die kurze Liebesgeschichte der Kandidaten, die endete, bevor sie jemals begonnen hatte, brachte der Österreicherin wegen ihrer anhänglichen Art den Spott der Zuschauer ein. Einer steht jedoch hinter der TV-Bekanntheit: ihre Ex-Affäre Eric Sindermann (33). Promiflash verriet Eric, was er zu Taras Verhalten im Dschungel zu sagen hat.

"Ich habe ja sehr viel gegen Tara geschossen, aber ganz ehrlich: Sie hätte viel weiter kommen müssen", stellte er im Promiflash-Interview bei der Fashion-Show von Harald Glööckler (56) klar. Sie habe viel dazu beigetragen, dass es eine gute Staffel geworden sei. "Ich fand es auch schade, wie sie da mit der Filip-Sache runtergezogen wurde. Ich glaube, sie hat sich da wirklich verliebt!", mutmaßte der Ex on the Beach-Kandidat. Ihre Emotionen kaufe Eric ihr ab, denn sie sei einfach eine Person, die sehr schnell Gefühle entwickle: "Tara ist eben ein bisschen crazy, ein bisschen anders, deswegen ist sie auch im Fernsehen."

Eric selbst habe auch erst vor einer Woche Kontakt zu Tara gehabt: "Ich wollte sie mit meinem Piloten, der einen Privatjet hat, verkuppeln." Dem stehe Tara offen gegenüber, weswegen der 33-Jährige hoffe, dass sich etwas entwickeln werde. "Ich habe ja ein großes Herz und bin auch selbst glücklich in einer Beziehung – warum sollte meine Ex dann nicht auch glücklich sein?", gab sich der Berliner selbstlos.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat 2021

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungeltelefon

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katha im März 2022 in Berlin

