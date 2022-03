Tara Tabitha (29) weiß, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Die Ex on the Beach-Teilnehmerin hatte zuletzt mit einer krassen Hatewelle zu kämpfen. Grund dafür: Im Dschungelcamp hatte sie sich mehr von Filip Pavlovic (27) erhofft – der spätere Sieger gab aber an, dass der Flirt einseitig war. Viele Fans stellten sich auf die Seite des Bachelorette-Stars und beschimpften Tara zum Teil übel. Für die Österreicherin ist das aber kaum von Bedeutung, wie sie Promiflash verriet: Sie hat schon viel Schlimmeres durch.

Auch wenn die Zeit direkt nach dem Dschungel-Aus nicht gerade leicht gewesen sei, könne das Reality-TV-Sternchen heute darüber hinwegblicken. "Das war nicht das Schlimmste – ich hatte schon eine schlimmere Hatewelle", erinnerte sich Tara an vorherige Ereignisse. Was sie aber gestört habe: Als die Kritik an ihr gerade eine Art negativen Höhepunkt erreicht hatte, sei niemand da gewesen, der sie verteidigen konnte. "Alle waren noch in der Show. Ich habe angefangen, an mir zu zweifeln", betonte die Blondine.

Letztlich sei es Tara aber egal, was andere von ihr denken. Das TV-Geschäft bringe dieses Risiko wohl mit sich. Die fiesen Kommentare seien mittlerweile auch auf ein Minimum reduziert worden – nicht zuletzt durch das intensive Aussortieren der 29-Jährigen auf Social Media. "Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Hater blockiert", stellte sie klar.

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

TVNow Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2021

Tara Tabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

