Da liegt Liebe in der Luft! Bella Hadid (25) und ihr jetziger Freund Marc Kalman lernten sich im Jahr 2016 kennen – es funkte jedoch nicht sofort zwischen ihnen. In der Zwischenzeit führte das Supermodel eine Beziehung mit The Weeknd (32). Doch seit vergangenem Juli sind die Laufstegschönheit und Marc offiziell zusammen. Das Paar zelebriert seine Liebe jedoch eher nicht in der Öffentlichkeit. Umso überraschender sind jetzt diese Fotos: Bella und Marc turtelten ganz romantisch im Park!

Bella und ihr Freund verbrachten gemeinsam einen Nachmittag im New Yorker Hudson River Park. Die Turteltauben entspannten auf einer Decke, brachten sich etwas zum Lesen mit und genossen sichtlich ihre Zweisamkeit. Auch auf dem Weg in den Park wirkten die beiden ganz vertraut und hatten keine Scheu davor, sich in aller Öffentlichkeit zu liebkosen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, drücken sie sich zum Beispiel einen dicken Schmatzer auf.

Bella scheint also sehr glücklich mit dem Art Director zu sein. Doch was ist das Geheimnis ihrer Liebe? In einem Interview mit der Vogue verriet die 25-Jährige, dass sie und ihr Partner sehr viel Wert auf Privatsphäre legen würden. Das soll der Grund für ihre erfolgreiche Beziehung sein.

Bella Hadid mit ihrem Freund Marc

Bella Hadid, 2021

Bella Hadid, Model

