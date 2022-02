Bella Hadid (25) gibt ehrliche Einblicke in ihre früheren Partnerschaften. Seit dem vergangenen Jahr geht die dunkelhaarige Schönheit nun schon mit ihrem neuen Freund Marc Kalman durchs Leben. Auch wenn sie ihre Liebe zu dem Art Director größtenteils geheim hält, scheinen die beiden unglaublich glücklich miteinander zu sein. Nun gestand Bella, dass sie in ihrem Leben allerdings auch schon mit so einigen toxischen Beziehungen zu kämpfen hatte.

In der neusten Folge des Podcasts "VS Voices" der Unterwäsche-Marke Victoria's Secret spricht die dunkelhaarige Schönheit ganz offen über ihr vergangenes Liebesleben. So verriet die 25-Jährige beispielsweise, dass sie immer wieder zu Männer und Frauen zurückgekehrt sei, die sie missbraucht hätten. "Das war der Punkt, an dem ich anfing, den Leuten alles Recht zu machen. Ich kannte keine Grenzen mehr, nicht nur sexuell, körperlich und emotional, sondern auch in meinem Arbeitsbereich", gestand das Model. Dadurch habe sie auch ihr Selbstwertgefühl in die Hände anderer Menschen gelegt.

Den Ursprung für dieses Verhalten sieht die kleine Schwester von Gigi Hadid (26) bereits in ihrer Kindheit. "Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Stimme nie gehört wurde", erzählte sie. Durch eine Mischung aus Therapie, Meditation und Verzicht auf soziale Medien gehe es ihr inzwischen jedoch wieder besser. "Jetzt bin ich in der Lage, mich zu öffnen und meine Meinung zu sagen, vor allem in meinen Beziehungen und innerhalb meiner Familie", versicherte Bella.

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihrem Freund Marc

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid beim Filmfestival in Cannes im Mai 2018

