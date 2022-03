Fiona Erdmann (33) teilt ihre Sorgen mit ihren Fans. Die Influencerin freut sich momentan auf Familienzuwachs: Gemeinsam mit ihrem Partner Moe bekommt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine kleine Tochter. Ihre Community lässt die Beauty regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun meldete sie sich aber mit einem nicht so schönen Update: Fiona hatte in der Nacht ein unangenehmes Gefühl in der Bauchregion.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 33-Jährige, dass sie kurz einen Scan bei ihrem Frauenarzt machen lassen wolle. "Ich hatte heute Nacht irgendwie kein so gutes Gefühl im Bauch. Es war irgendwie voll unangenehm. Ich weiß nicht, ob sie sich gedreht hat oder was da los ist. Ich will es auf jeden Fall einmal abchecken lassen", erklärte Fiona.

Glücklicherweise folgte kurze Zeit später auch schon die Entwarnung: "Alles ist gut. Unsere kleine Maus liegt gerade etwas seitlich, aber mit dem Kopf nach oben in meinem Bauch." Wenn ihre Prinzessin so weiter wachse, müsste sie bei der Geburt ungefähr vier Kilo wiegen, verriet Fiona außerdem.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

ActionPress Fiona Erdmann, Model

