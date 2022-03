Anne Hathaway (39) plaudert aus dem Nähkästchen! Seit 2012 ist die Schauspielerin mit Adam Shulman (40) verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern zweier Jungs. 2016 erblickte Söhnchen Jonathan (5) das Licht der Welt. Drei Jahre später wurde der TV-Star still und heimlich zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes namens Jack. Ihr Privatleben hält Anne weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nun verriet sie aber ein paar Details aus ihrem Mutter-Alltag!

Gegenüber People gab Anne preis, dass die Mutterschaft sie zum Positiven verändert hat. "Es ist nicht so, dass es mir an Integrität gefehlt hätte, aber es hat mich dazu gebracht, in jeder Hinsicht zu meinem Wort zu stehen", offenbarte die Beauty. Ihre zwei Söhne helfen ihr täglich dabei, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. "Es bedeutete, dass ich jeden Unsinn, der in mir vorging, stoppen musste", erklärte die Filmdarstellerin weiter. Als Mutter zweier Söhne kann es manchmal ziemlich hektisch werden – doch da weiß Anne sich zu helfen.

"Es sind kleine Pausen, die man sich manchmal gönnt, wenn man weiß, dass man sich nicht von seiner besten Seite zeigt", verriet die 39-Jährige. Könnte sie sich dennoch vorstellen, ein weiteres Kind zu bekommen? "Es gibt manchmal diese Tendenz, noch mal schwanger zu werden", gestand Anne abschließend. Ein weiteres Baby sei aber erst mal nicht geplant.

Instagram / annahathaway Schauspielerin Anne Hathaway im März 2022

Getty Images Anne Hathaway im Dezember 2021

Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2019

