Anne Hathaway (39) gesteht ein peinliches Fashion-Malheur! Die schöne Schauspielerin sorgte 2019 für eine süße Überraschung: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (40) erwartete sie ihr zweites Kind. Im vergangenen Januar kam schließlich ihr kleiner Sohn Jack auf die Welt. Jetzt plauderte der Plötzlich Prinzessin-Star ein witziges Detail aus der Schwangerschaft aus: Gleich dreimal an einem Tag riss Anne damals die Hose!

Anfang der Woche war die Brünette in der "The Late Show With Stephen Colbert" zu Gast. Im Gespräch mit dem Moderator verriet Anne, dass sie bei ihrem vorherigen Auftritt in der Sendung bereits schwanger gewesen sei. "Ich hielt es auch vor meinem Stylisten geheim, weshalb mir die Hose riss! Mein armer Stylist wusste nicht, was los war", schilderte sie. Gleich dreimal sei ihr das an diesem Tag passiert: "Ich stieg ins Auto und es passierte wieder!"

Ob Anne ihrem Stylisten damals wohl bewusst nichts von ihren anderen Umständen erzählt hatte? Immerhin hatte es die New Yorkerin mit ihrem Kinderwunsch nicht leicht, wie sie selbst verriet – sie hatte vor beiden Schwangerschaften mit Fruchtbarkeits- und Empfängnisproblemen zu kämpfen.

