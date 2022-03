Die zweite Wahl des Abends stand an. Dominik Stuckmann (30) hat in der heutigen Folge vom Bachelor einiges erlebt: Nachdem seine Mutter alle verbliebenen Kandidatinnen kennengelernt hatte, schickte er bereits Chiara Fröhlich (24) nach Hause. Die übrigen vier Frauen lud er jeweils zu einem Einzeldate ein – doch für eine haben die Gefühle offenbar nicht gereicht: In der Nacht der Rosen muss diese weitere Liebesanwärterin ihre Koffer packen!

Die erste Rose ging an Jana-Maria Herz (30), die sich sichtlich darüber freute. Auch Anna Rossow (33) konnte trotz kleiner Unstimmigkeiten bei Dominik punkten und durfte bleiben. Zuletzt musste der Rosenkavalier sich zwischen Nele Wüstenberg (28) und Christina Nicolardi (27) entscheiden. "Diese Spannung, wo ich das Gefühl habe, mein Herz schlägt hoch, [...] spüre ich gerade nicht so intensiv bei ihr wie bei ein paar anderen Frauen. Das ist der Grund, warum Christina heute gehen muss", erklärte der Bachelor und überreichte Nele die letzte Rose.

Christina zeigte sich daraufhin im Einzelinterview nicht allzu überrascht von Dominiks Wahl. "Ich glaube, wir haben schon gut harmoniert zusammen, aber theoretisch sind auch keine Gefühle entstanden. Ich akzeptiere seine Entscheidung", versicherte die 27-Jährige. Denn anders als die übrigen Kandidatinnen kam Christina dem Junggesellen über die Zeit nicht wirklich näher.

