Cheyenne Ochsenknecht (21) klärt auf! In der fünften Folge der neuen Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts hat die Influencerin nach jahrelangen Gerüchten erstmals zugegeben, dass sie sich tatsächlich im Alter von 18 Jahren die Lippen aufspritzen lassen hatte. Mit dem Ergebnis war das Model allerdings nicht zufrieden – und ließ sich das Hyaluron deshalb nun bei einer Kosmetikerin wieder entfernen. Einige Follower fragen sich jedoch, warum ihre Lippen trotzdem noch so füllig sind. Jetzt äußerte sich Cheyenne selbst dazu...

"Ich hatte da vier Milliliter drin, das ist echt viel", erzählte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Die Lippen werden nie wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurückkommen." Weil bei dem Eingriff damals nicht richtig gearbeitet und das Hyaluron falsch hineingespritzt wurde, sei das Gewebe zerstört worden. Ihre Ärztin aus der Serie habe zwar ihr Bestes gegeben, doch Cheyennes Lippen werden auch in Zukunft so voluminös bleiben.

Jahrelang hatte die Mutter einer Tochter den Beauty-Eingriff vor ihren Fans verheimlicht. Der Grund? "Es war sehr schwer für mich zu diesem Thema zu stehen und öffentlich zu sagen: 'Ja, ich habe meine Lippen mit 18 Jahren machen lassen von einer nicht professionellen Frau, die es einfach komplett verkackt hat'", gab Cheyenne in ihrer Story ehrlich zu.

