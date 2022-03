Yeliz Koc (28) ist sich sicher: Ohne sie wäre Diese Ochsenknechts nicht sehenswert! Während der Dreharbeiten der neuen Reality-TV-Show leistete sich die Influencerin mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) eine Schlammschlacht. Zwischenzeitlich schienen die Wogen zwischen dem Ex-Paar geglättet zu sein, doch während der aktuellen Ausstrahlung von "Diese Ochsenknechts" kochen die Emotionen offenbar wieder hoch. Jetzt zeigte sich Yeliz genervt: Sie spiele in der Sendung eine zu große Rolle – gegen ihren Willen!

"Es dreht sich ja nur um mich", regte sich Yeliz im Podcast "Bad Boss Moms" im Gespräch mit ihrer Schwester Filiz auf. Die Ex-Bachelor-Kandidatin habe klar und deutlich gemacht, dass sie kein Teil von "Diese Ochsenknechts" sein möchte. "Und was passiert? Es wird nur Werbung mit mir gemacht und ich bin die ganze Zeit Thema – ohne mich wäre die Sendung langweilig", betonte die Mutter der kleinen Snow Elanie. "Ich stehe alleine da, ich habe eine ganze Familie, die gegen mich ist und ich bin alleine, die kämpft", findet Yeliz. Schon während sie mit Jimi zusammen war, seien aufgrund der Sendung Dinge vorgefallen, die so nicht in Ordnung waren, erzählte die Mutter.

Jimi habe zum Beispiel vor den Dreharbeiten einen Vertrag aufgesetzt, wonach Yeliz Snow "nicht für Werbezwecke benutzen darf". Während sie jedoch in Thailand für Kampf der Realitystars drehte, soll Jimi das Baby hinter ihrem Rücken für "Diese Ochsenknechts" filmen lassen haben. "In dem Vertrag stand, dass ich sie nicht für Werbezwecke benutzen darf, aber genau das, was er mir aufgesetzt hat, hat er ja gemacht. Er hat meine Tochter benutzt", ärgerte sich Yeliz.

"Diese Ochsenknechts" - sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Sky Deutschland/Jennifer Endom "Diese Ochsenknechts"

