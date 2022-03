Hat das Traumpaar Beziehungsprobleme? Seit 2016 sind die Sängerin Britney Spears (40) und der Tänzer Sam Asghari (28) ein Paar. Im September des vergangenen Jahres folgte dann auch die Verlobung. Sogar auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause sollen die beiden zuletzt gewesen sein. Doch jetzt weckt Britney Zweifel, ob in ihrer Beziehung wirklich alles so glattläuft, wie ihre Fans bisher angenommen haben.

Auf Instagram teilt die Blondine jetzt ein Video mit ihrem kleinen Welpen Sawyer. In einem separaten Post schreibt Britney liebevolle Worte an ihr neues Familienmitglied. Sie beginnt mit "Danke für Hunde! Hund rückwärts buchstabiert ist Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Zusammenhang gibt, aber ich denke, dass Hunde außergewöhnliche Tiere sind." Doch das Ende des Textes lässt nicht nur ihre Fans aufhorchen. "Sawyer gab mir in neun Sekunden das Gefühl, mehr geliebt zu werden als jeder andere Mann, mit dem ich je zusammen war", schreibt die "Toxic"-Interpretin. Die zweifache Mutter fügt hinzu: "Die Art von Liebe, die keine Macht, keinen Sex, keine Lust und kein Geld braucht!"

Bei ihren Fans schrillen die Alarmglocken: "Fühlst du dich bei Sam nicht so?", fragt ein besorgter Follower. Ein anderer antwortet: "Es liest sich auch für mich wie ein komischer Trennungspost. Aber wer weiß, was mit ihr ist." Ein weiterer Fan findet klare Worte zu Britneys Liebeserklärung an ihren Welpen: "Ich habe es verstanden. Der Hund ist besser als Sam." Gibt Sam Britney wirklich nicht genug Liebe?

Instagram / samasghari Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari im Februar 2022

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

