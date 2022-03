Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) haben 2022 einiges vor! Die beiden haben zusammen schon viel durchgestanden. Die Musikerin musste lange unter der Kontrolle ihres Vaters Jamie Spears (69) ausharren. In Sam fand sie ab 2016 ihren Fels in der Brandung. Im September vergangenen Jahres verlobten sich die "Toxic"-Interpretin und der Fitnesstrainer. Ihre Zukunftspläne sind wohl auch schon fix. Dazu hört auch ein neues Zuhause – danach suchen Britney und Sam nämlich gerade!

Ein Insider berichtete gegenüber HollywoodLife: "Britney will im Frühjahr umziehen und sucht nach einem Ort, den sie zu ihrem endgültigen Zuhause machen kann." Von ihren neuen vier Wänden hat die Musik-Bekanntheit aber eine ganz bestimmte Vorstellung. "Britney will keine brandneue, hochmoderne Villa. Sie will ein renovierungsbedürftiges Haus, in dem sie Blumenbeete anlegen und Gemüse anbauen kann", verriet die Quelle. Eine weitere wichtige Voraussetzung sollte die Immobilie auch noch erfüllen.

Denn die Lage ihres Traumhauses ist der Sängerin sehr wichtig – sie möchte ihre Kinder Jayden James (15) und Sean Preston (16) regelmäßig besuchen können. "Sie sucht nur in der Gegend von Kalifornien, weil es für sie sehr wichtig ist, in der Nähe ihrer Jungs zu sein", erklärte der Insider weiter. Viel Platz sollte ihr neues Zuhause auch haben. Angeblich planen sie und Sam schon bald eine Familie zu gründen.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears an Weihnachten 2021

