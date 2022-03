So hatte sich Kylie Jenner (24) die Reaktionen ihrer Fans wohl nicht vorgestellt. Im Februar war die Keeping up with the Kardashians-Schönheit zum zweiten Mal Mutter geworden. Nachdem sie ihrem Sohn erst den Namen Wolf gab, verkündete die Unternehmerin vor wenigen Tagen dann, dass ihr Nachwuchs so nicht mehr heißt. Im Netz wurde Kylie für ihre Meinungsänderung nun allerdings ganz schön verspottet.

Auf Twitter zerrissen sich jetzt etliche User über die Namensänderung des Säuglings geradezu das Maul. "Wir haben Kylie und Travis wirklich dazu gebracht, den Namen von Baby Wolf zu ändern? Ich kann nicht mehr" oder "Es ist ein Kind, kein Hund. Musste sie sich das wirklich von ihren Followern sagen lassen?" lauteten nur einige Kommentare. Neben eher negativen Stimmen reagierten einige Supporter der 23-Jährigen jedoch auch mit Humor auf die überraschenden Neuigkeiten. So scherzte ein User beispielsweise: "Ich schätze, Kylie Jenner hatte einfach genug von den ganzen Twilight-Memes".

Während die Twitter-Nutzer eher schlecht auf Kylie zu sprechen waren, gingen die Meinungen über die Namensänderung unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram auseinander. So äußerten viele Fans, sie seien eher schockiert, wenn Kylie so sehr für den Babynamen kritisiert worden wäre, dass sie ihn deshalb kurzerhand geändert hat. "Versteh nicht, was an dem Namen Wolf jetzt so schlimm sein soll. Wolf ist doch auch ein Vorname", schrieb zum Beispiel ein Leser.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

