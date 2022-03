Es hagelt Kritik fürs Zeigen ihres Babys im Netz! Kürzlich präsentierte Sarah Engels (29) zum ersten Mal das Gesicht ihrer kleinen Tochter Solea Liana in den sozialen Medien. Dabei hatte die frischgebackene Mutter kurz zuvor noch gesagt, warum sie die kleine Maus in den ersten vier Monaten ihres Lebens nicht öffentlich gezeigt hatte. Nicht alle beurteilen den Meinungsumschwung der kleinen Familie positiv, wie Promiflash erfahren hat.

Beim Screening von "Morbius" in Berlin verriet DSDS-Kollegin Annemarie Eilfeld (31) Promiflash, dass das für sie nie infrage käme. "Mein Kind wird definitiv nicht gezeigt, wenn ich mal eins habe", stellte sie ganz klar fest. "Bis zu einem bestimmten Alter, wenn mein Kind sagt: ‘Ich möchte’, habe ich die Pflicht, mein Kind zu schützen", fuhr die Blondine fort. Sie würde ein Bild ihres Kindes niemals freiwillig Hunderttausenden von Followern zur Verfügung stellen.

Sam Dylan (31) sieht das ähnlich. Der Prince Charming-Teilnehmer ist zurzeit mit seinem Partner Rafi Rachek (32) auf der Suche nach einer Leihmutter für ihr gemeinsames Kind. "Ich glaube nicht, dass wir unser Kind in die Kamera halten möchten", stellte auch Sam von Anfang an klar. Ab und zu ein Bild sei in Ordnung, aber auf keinen Fall wolle er seinen Nachwuchs vermarkten. Auch er kann Sarahs Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. "Warum denn? Du bist doch so erfolgreich! Du verdienst bestimmt Millionen! Lass doch dein Kind Kind sein", sagte er gegenüber Promiflash.

