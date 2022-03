Daniel Aminati (48) und seine Liebste Patrice könnten wohl kaum glücklicher sein! Im vergangenen Jahr ging der Moderator vor seiner Freundin Patrice Eva Fischer im Urlaub auf den Malediven auf die Knie. Bald wollen die beiden Turteltauben also vor den Traualtar treten. Vor wenigen Tagen überraschte der TV-Star seine Fans mit süßen News: Patrice ist schwanger. Nun verrieten die beiden, wann sie von der Schwangerschaft erfahren haben!

Gegenüber Promifash plauderte Patrice jetzt aus dem Nähkästchen: "Am 23. Dezember haben wir erfahren, dass es so weit ist." Somit machten sich Daniel und Patrice zum Weihnachtsfest ein Geschenk der besonderen Art. "Wir konnten einfach nicht warten und so wurde aus der Vermutung, aus der Hoffnung etwas schneller Gewissheit", offenbarte die werdende Mama. Ihren Liebsten wollten sie diese süße Neuigkeit natürlich nicht vorenthalten.

"Unsere Familie wusste natürlich sofort Bescheid. Das war unser Weihnachtsfest und unser Weihnachtswunder", schwärmte die zukünftige Ehefrau des TV-Moderators. Ihre Fans spannten sie hingegen etwas länger auf die Folter. Vor wenigen Tagen enthüllten sie dann schließlich die Überraschung. "Bald sind wir zu dritt", schrieb Daniel zu einem niedlichen Schnappschuss.

Instagram / danielaminati Daniel Aminatis Partnerin Patrice im Januar 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Partnerin Patrice auf Mallorca im März 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Verlobte Patrice im Januar 2022

