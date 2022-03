Ist Victoria Beckham (47) etwa nicht so selbstbewusst, wie sie scheint? Seit der Gründung ihrer Band Spice Girls vor fast 30 Jahren steht sie im Rampenlicht. 2012 traten die fünf Bandmitglieder zuletzt alle zusammen auf, bei der letzten Reunion 2019 war Vic alias Posh Spice nicht mit von der Partie. Jetzt wird allerdings gemunkelt, dass nächstes Jahr eine große Tournee ansteht, bei dem auch sie mit dabei sein soll. Victoria hat vor diesem großen Comeback jedoch Bedenken!

"Sie ist nervös, weil sie weiß, dass die ganze Welt ihnen zuschauen wird", berichtete ein Insider dem New Magazine. Victoria könne sich mit ihrem damaligen Auftreten nicht mehr richtig identifizieren, weil sie sich schon vor langer Zeit verändert habe: "Sie hat jetzt ein anderes Image und will sich nicht blamieren." Außerdem wird oft gesagt, dass die Modedesignerin sich zu alt dafür fühle, Part einer Girlband zu sein. Denn entgegen anderer Vermutungen leide die Frau von David Beckham (46) an Problemen mit ihrem Selbstbewusstsein, weswegen sie vor ihrer Rückkehr auf die Bühne zurückschrecke.

Zuletzt wurde berichtet, dass man die Spice Girls vielleicht noch früher, nämlich bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (95) im Juli, zusammen sehen werde. Die Organisatoren hatten eine Einladung an die Band ausgesprochen. Wegen terminlicher Probleme wird dieser Auftritt jetzt aber nicht stattfinden und die Fans müssen sich gedulden.

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im Januar 2022

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

