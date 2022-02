Finden endlich alle fünf wieder zusammen? Schon lange hoffen die Fans darauf, dass die Spice Girls endlich wieder alle miteinander auftreten. Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) hatten zwar 2019 ein Comeback gefeiert – Victoria Beckham (47) war aber nicht dabei. Zuletzt traten sie 2012 alle zusammen auf, bevor Mel C die Gerüchte über eine Reunion der kompletten Band jetzt wieder ordentlich anheizte. Und der gemeinsame Auftritt könnte sogar schon früher kommen als erwartet: Die Spice Girls sollen beim 70. Thronjubiläum der Queen (95) auftreten!

Das berichtete jetzt The Sun. Die Organisatoren des Events, das im Fernsehen übertragen werden soll, hatten erklärt, bei der Show am 4. Juli die größten Unterhaltungsstars der Welt zusammenbringen zu wollen: "Damit feiern wir die bedeutendsten und freudigsten Momente aus den sieben Jahrzehnten der Herrschaft der Königin." Ein Insider erklärte, dass die Spice Girls in den Augen der Verantwortlichen einfach dazugehören. "Die Einladung wurde ausgesprochen, jetzt liegt es in den Händen der Damen", verriet die Quelle.

Bereits 2012, zum 60. Jubiläum der Queen, seien die Spice Girls zu einem gemeinsamen Auftritt im Palast eingeladen worden. "Es ist kein Geheimnis, wie sehr sie es bereuen, die Möglichkeit vor 10 Jahren abgelehnt zu haben", berichtete der Insider weiter. Alle Bandmitglieder hätten großen Respekt vor den Royals und besonders vor der Queen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Sandringham, Februar 2022

Anzeige

Instagram / spicegirls Die Spice Girls bei ihrer Reunion-Tour 2019

Anzeige

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de