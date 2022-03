Mit dieser Aktion konnte Prinz William (39) reichlich Pluspunkte bei seinen Fans sammeln! Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) und seine Ehefrau Herzogin Kate (40) genießen aktuell ihren einwöchigen Aufenthalt in der Karibik – dort lassen die beiden Mitglieder der britischen Königsfamilie es sich gut gehen. Seine Ehefrau behandelt der dreifache Vater dort stets wie ein Gentleman – dafür lieben die Fans William!

William und Kate wohnten einem offiziellen Empfang bei. Paparazzi hielten einen süßen Moment zwischen dem Ehepaar auf mehreren Aufnahmen fest: Als Kate in ihren hohen Schuhen eine Treppe hinabsteigen wollte, eilte ihr Gatte ihr zur Hilfe und hielt ihre Hand, während sie die Stufen hinabstieg – und stellte so sicher, dass seine Liebste sicher am unteren Ende der Treppe angelangt.

Die süße Geste ließ die Herzen der Fans um einiges höherschlagen: "Er ist so ein Gentleman" oder "Oh mein Gott, ich finde es so toll, wie William mit Kate umgeht", schwärmten die Bewunderer des Paares unter anderem auf Twitter.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2022 in Belize

