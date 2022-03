Was für ein Auftritt von Lady Cambridge! Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz William (39) war Herzogin Kate (40) für ihren guten Modegeschmack bekannt. Mittlerweile ist es auch kein großes Geheimnis mehr, dass die 40-Jährige eine Vorliebe für farbenfrohe Fashion hat. Auf öffentlichen Terminen begeistert sie regelmäßig mit stylishen Looks. Auch auf ihrer Karibik-Reise setzt Kate auf traumhafte Farben. Nun haute Kate in einem wunderschönen Abendkleid alle vom Hocker!

Am Montag waren Kate und ihr Gatte William zu ihrer einwöchigen Reise in die Karibik aufgebrochen. Zu ihrem ersten offiziellen Termin in der Stadt Belize erschien die Royaldame in einem sommerlichen Midikleid. Später besuchte das königliche Paar einen abendlichen Empfang. Dafür schlüpfte Kate in eine funkelnde Garderobe – ihr bodenlanges Kleid glitzerte in einem knalligen Pink. Die kurzen Rüschenärmel verliehen dem Kleid zudem eine besondere Note. Laut der Daily Mail stammt die Robe von der britischen Marke "The Vampire's Wife" und kostet umgerechnet 3.000 Euro.

Ihr glamouröses Kostüm rundete die dreifache Mutter mit offenen, silberfarbenen High Heels von dem Designer Jimmy Choo und großen Ohrringen ab. Die strahlende Duchess zog an diesem Abend also wieder mal alle Blicke auf sich. William hingegen hatte sich für einen schlichteren Look entschieden. In einem dunkelblauen Jackett sowie einem hellblauen Hemd genoss er neben seiner Gemahlin den letzten Termin auf der Tagesordnung.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf dem Empfang des Generalgouverneurs von Belize im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate auf ihrer Karibikreise im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Belize im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de