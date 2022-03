Hat Dominik Stuckmann (30) es zu weit getrieben? Der diesjährige Bachelor machte sich bisher nicht nur bei seinen Kandidatinnen beliebt. Auch bei den Zuschauern konnte er mit seinem Verhalten punkten – vor allem, weil er in der ersten Folge nicht davor zurückschreckt, sich reichlich am Buffet zu bedienen. Auch bei dem Gruppen-Date in der aktuellen Folge greift Dominik gut zu – allerdings beim Alkohol: Er musste sich das Date schöntrinken!

Nach einem Ausritt kamen Dominik, Nele (28), Anna (33) und Jana-Maria (30) zu einem kleinen Umtrunk zusammen. Der Rosenkavalier fühlte sich in der Situation aber nicht allzu wohl – immerhin hat er alle drei bereits geküsst. "Ihr setzt mich hier mit drei Frauen an einen Tisch, mit denen ich eine Beziehung aufgebaut habe. Ich habe keine Ahnung, was ich in dieser Gruppe sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich viel reden, soll ich wenig reden?", zeigte sich der 30-Jährige ratlos. Dem Ganzen versuchte er offenbar mit Tequila zu entgehen und becherte einen nach dem nächsten rein! "Wir haben uns das schöngetrunken, aber es war alles andere als geil", fasste der Unternehmer zusammen.

Die Fans amüsiert Dominiks Verhalten sehr. Einige empfinden das Ganze aber ebenfalls ziemlich seltsam. "Meine Güte ist das cringe... Ohne Tequila kein Gespräch beim Bachelor – wenn der Mann sich seine Dates nur schönsaufen kann, hat er immerhin eine ungefähre Vorstellung davon, wie es uns vor dem Fernseher geht", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. Ein weiterer kommentierte: "Er lässt sich volllaufen, weil er nichts zu sagen hat?! Kann es noch unangenehmer werden?"

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei ihrem Dreamdate

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei ihrem Dreamdate

RTL Nele und Dominik bei "Der Bachelor" 2022

