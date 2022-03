Wie stehen die Fans zu Dominik Stuckmanns (30) vorletzter Entscheidung? Der diesjährige Bachelor ist fast am Ende seiner Suche nach der großen Liebe angelangt. Nur noch zwei Frauen kämpfen um das Herz des attraktiven Blondschopfs: Jana-Maria Herz (30) und Anna Rossow (33). Im Halbfinale schickte der Junggeselle die Kandidatin Nele Wüstenberg (28) nämlich nach Hause. Aber sind auch die Zuschauer mit Dominiks Entscheidung zufrieden?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage (Stand: 24. März, 14 Uhr) hervorgeht, sind die abstimmenden Leser zwiegespalten. Während 46,2 Prozent hinter Dominiks vorletzter Entscheidung stehen, hätte sich eine knappe Mehrheit von 53,8 Prozent Nele im Finale gewünscht und findet somit, dass der Beau nicht richtig entschieden hat.

Auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram spiegelt sich die Unentschlossenheit der Zuschauer wieder. "Anna, finde ich, passt am wenigsten zu ihm. Sorry, meine Meinung: Er hat definitiv die falsche Entscheidung getroffen, ich hätte Nele nicht gehen lassen", fand unter anderem eine Userin in der Kommentarspalte – andere wiederum bestärkten ihn in seiner Entscheidung.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg beim Einzeldate in der achten Bachelor-Folge

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim Einzeldate in der achten Bachelor-Folge

Anzeige

Der Bachelor, RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de