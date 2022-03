Ashley Graham (34) gibt ihren Fans einen authentischen Einblick. Das Curvy-Model ist Anfang des Jahres wieder Mama geworden – und zwar von Zwillingen! Somit haben sie und ihr Mann Justin Ervin jetzt insgesamt drei kleine Kinder zu Hause. Die vergangenen Wochen hat die Beauty genutzt, um in ihrem neuen Familienalltag klarzukommen. Deswegen hatte sie auch eine Social-Media-Pause eingelegt. Jetzt meldete Ashley sich mit Bildern aus ihrem Mama-Alltag zurück – und die sind herrlich normal!

Während andere Instagram-Mütter nur perfekte Fotos teilen, entschied die 34-Jährige sich für authentische Momentaufnahmen: Ashley zeigt sich beim Stillen, beim Abpumpen ihrer Muttermilch und sogar die Milchflecken, die ihre Brüste auf ihrem Shirt hinterlassen. In einem süßen Clip versucht sie, beiden Twins gleichzeitig ein Bäuerchen zu entlocken. Auf manchen Bildern sieht man auch Papa Justin helfen.

Ihre Fans feiern Ashley für den ehrlichen Einblick in ihr Leben als dreifache Mutter. "Danke dafür! Du bist ein echtes Vorbild, du Queen!", jubelt ein Follower in den Kommentaren. "Wow, das muss so hart sein. Aber du machst das wirklich toll", betont ein anderer.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen im März 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen im März 2022

