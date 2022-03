Georgina Fleur (31) musste während ihrer Schwangerschaft so einiges durchmachen. Im August ist die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden. Die Zeit vor der Geburt ihrer Tochter war jedoch alles andere als leicht: Sie war unter anderem von Auseinandersetzungen mit ihrem Ex Kubilay Özdemir, Kraftlosigkeit und schrecklichen Schmerzen geprägt. Jetzt verriet Georgina, dass sie auch noch hochschwanger verhaftet wurde!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 31-Jährige, dass sie ihr Kind eigentlich in ihrer Wahlheimat Dubai entbinden wollte, ihre Ärztin aber kurz vor der Geburt ausgefallen sei: "Ich war dann auch bei anderen Ärzten und habe irgendwie kein gutes Bauchgefühl gehabt." Daraufhin hat sie einen Flug nach Deutschland gebucht. Doch der Mann am Schalter wollte sie nicht fliegen lassen, da es in dem fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft zu riskant sei – dabei hatte Georgina das Ganze vorher sowohl mit den Medizinern als auch mit der Airline abgeklärt. Völlig verzweifelt habe sie dann nach einem Ersatzflug gesucht und schließlich auch einen gefunden. In Deutschland angekommen wurde sie dann aber direkt von der Polizei in Gewahrsam genommen: "Ich nahm meinen Koffer, wollte raus und dann hat mich die Polizei angehalten und verhaftet. Ich war hochschwanger und supergestresst. Ich wusste erst gar nicht, um was es ging."

Es stellte sich heraus, dass Georgina verhaftet wurde, weil sie eine Strafe nicht bezahlten konnte – die Rechnung wurde an ihre alte Adresse in Deutschland geschickt. Dazu teilte sie einen Ausschnitt eines Schreibens, in dem ein Betrag von 2.581 Euro aufgelistet war. "Die Anzeige war wegen Beleidigung auf Instagram", erklärte die gebürtige Heidelbergerin. Die Summe sollte direkt bezahlt werden, doch Georgina hatte nicht genügend Bargeld dabei. Schlussendlich legte ihr Manager das Geld aus, sodass sie wieder auf freien Fuß kam – nach zwanzig Stunden Flug und sechs Stunden auf der Wache.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im März 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

