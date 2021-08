Süße Neuigkeiten von Georgina Fleur (31)! Die Reality-TV-Bekanntheit sorgte Anfang des Jahres für überraschende Schlagzeilen: Kurz vor ihrer Teilnahme an Promis unter Palmen kam heraus, dass die Beauty erstmals ein Baby erwartet – Wochen später bestätigte sie die Gerüchte dann sogar selbst. Zuletzt schien der große Tag dann jeden Moment gekommen. Und tatsächlich: Georgina ist nun offenbar endlich Mama geworden!

Wie die Bild nun erfahren haben will, ist die kleine Tochter der Rothaarigen am Montag zur Welt gekommen. Dem Bericht zufolge wurde der Sprössling via Kaiserschnitt in Berlin geboren – Georgina selbst oder gar der Kindsvater Kubilay Özdemir bestätigten die Neuigkeiten bisher aber nicht. Laut dem Medium soll er nicht bei der Geburt dabei gewesen sein.

Schon am Dienstag hatte es süße Spekulationen gegeben, dass Georginas Nachwuchs bereits auf der Erde ist: Zu einem Foto verfasste die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin verdächtige Zeilen – ihre Fans waren daraufhin sicher, dass ihr Idol schon Mama geworden ist.

Georgina Fleur, Realitystar

Georgina Fleur, Influencerin

Georgina Fleur im Juni 2021

