Die beiden schweben immer noch auf Wolke sieben. Anna Wilken (25) und ihr Mann Sargis Adamyan (28) heirateten im August letzten Jahres standesamtlich. Auch eine Familie wollen die beiden schon lange unbedingt zusammen gründen, doch leider steht ihnen dabei immer wieder Annas Endometriose im Weg. Doch die schweren Zeiten machen das Paar nur noch stärker: Anna und Sargis gehen schon seit acht Jahren gemeinsam durchs Leben!

Auf Instagram teilte Anna zwei Bilder der beiden von ihrer Hochzeit im vergangenen Sommer. Darauf strahlen sie in ihren schicken Hochzeitsoutfits um die Wette und blicken sich verliebt an. "Am 23.03.2014 haben Sargis und ich uns das erste Mal getroffen", verriet die ehemalige Germany's next Topmodel Kandidatin unter den süßen Fotos. Insgesamt scheint die 23 eine wichtige Zahl für das Model und den Fußballer zu sein: "Am 23.03.2022 sind wir bereits sieben Monate verheiratet." Zu dem Repost der Bilder in ihrer Story schrieb sie ebenfalls eine schlichte 23.

Die Fans zeigten sich unter den Bildern begeistert von den süßen Turteltauben und überschütteten sie mit Komplimenten und Glückwünschen. "Ihr seid einfach ein so ein wundervolles Paar", schwärmte zum Beispiel ein User. "Wünsche euch noch unendlich viele Jahre zusammen" und "Auf noch viele weitere Jahre voller Liebe" waren weitere entzückte Kommentare.

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

Instagram / anna.wilken Sargis Adamyan und Anna Wilken im Dezember 2021

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

