Es wird gruselig! Derzeit finden die Dreharbeiten für Universals "Renfield" statt. Nicolas Cage (58) schlüpft an der Seite von Nicholas Hoult (32), der den titelgebenden Renfield verkörpert, in die Rolle des legendären Vampirs Dracula. Der Schauspieler will, dass der Film auf eine ganz andere Art und Weise auffällt als die bisherigen Verfilmungen. Jetzt sind die ersten geheimen Bilder des unheimlichen Vamps aufgetaucht.

Nicolas trägt ein dunkelrotes Jackett in Kombination mit einer gleichfarbigen Hose. Seine etwas längeren Haare sind streng nach hinten an seinen Kopf gegelt. Und das Make-up lässt keinen Zweifel aufkommen, dass es sich hierbei um einen echten Vampir-Grafen handelt: Nicolas' Haut ist ganz blass geschminkt und seine Lippen blau gefärbt. Ganz schön gruselig.

Ein Detail sticht besonders ins Auge: die Hände des Schauspielers. Nicolas trägt vier Ringe, zwei davon mit übergroßen Edelsteinen in Rot und Grün. Außerdem sind seine Fingernägel ein besonderer Hingucker, denn der "Ghost Rider"-Darsteller hat lange, verfärbte Nägel. Bei diesem Kunstwerk der Visagisten können sich die Fans vermutlich bereits jetzt auf einen atemberaubenden, neu belebten Filmklassiker freuen.

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage bei einer Filmvorführung von "Joe" in NYC im April 2014

Anzeige

MEGA Nicolas Cage als Dracula, 2022 in New Orleans

Anzeige

MEGA Nicolas Cages Hand als Dracula, 2022 in New Orleans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de