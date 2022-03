Herzogin Kate (40) ist in der Karibik der absolute Hingucker! Seit Montag tourt die Royaldame mit ihrem Gatten Prinz William (39) durch die karibischen Länder. Bisher machten die beiden in Vertretung der britischen Krone in Belize und Jamaika halt. Gestern Abend landeten die Eheleute auf den Bahamas, um das 70. Thronjubiläum der Queen (95) zu feiern. Bereits seit Tag eins ihrer Reise begeistert die dreifache Mutter mit ihrer stylishen Garderobe. Nun entzückte Kate in drei zauberhaften Kleidern – an nur einem Tag!

Am Donnerstagnachmittag stand für Kate und William eine Eröffnungsparade auf Jamaika an. Zu diesem Anlass wählte die Duchess ein weißes Kleid aus Spitze. Dazu trug sie einen farblich passenden Fascinator, weiße Pumps und eine kleine Clutch. Ihr Mann erschien sogar in feiner Uniform. Einige Stunden später ging es für das königliche Paar zum Flughafen. Dafür schlüpfte Kate in ein schlichtes grünes Kleid und päppelte dieses mit einer Brosche auf. Ihre Haare waren locker zusammengesteckt.

Gegen Abend erreichten die britischen Royals dann ihr nächstes Reiseziel: die Bahamas. Im Flieger wechselte Kate abermals ihre Garderobe. Am Flughafen des Zielorts bezauberte die 40-Jährige nämlich in einem eleganten Kleid in strahlendem Türkis. Ihre Tasche war farblich darauf abgestimmt. Ihr Outfit rundete Kate mit schlichten, beigefarbenen Pumps ab. Make-up und Frisur hielt die Herzogin wie immer natürlich.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf Jamaika im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate auf Jamaika im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf den Bahamas im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de