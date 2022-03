In diesem Outfit kann Sophie Turner (26) ihre Körpermitte perfekt kaschieren! Seit einigen Wochen gibt es immer wieder Gerüchte, dass die Game of Thrones-Schönheit und ihr Mann Joe Jonas (32) zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Bisher hat keiner der beiden eine mögliche Schwangerschaft offiziell bestätigt, doch immer wieder tauchen vielsagende Bilder auf. So wurde die Beauty beispielsweise schon in einem hellgrünen Kleid abgelichtet, unter dem eine deutliche Wölbung zu erkennen war. Nun versteckte Sophie ihren Babybauch aber unter einem coolen XXL-Pullover.

Wie Hollywood Life nun berichtete, wurde die 26-Jährige am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Liebsten in New York City abgelichtet. Während sich Joe für eine schwarze Jacke und eine weiße Hose entschied, zog Sophie in einem farblich aufeinander abgestimmten Jogginganzug alle Blicke auf sich. Ihr Oversized-Oberteil eignete sich zudem perfekt dazu, ihre wachsende Körpermitte zu kaschieren. Während das Paar sein Hotel verließ, soll der Sänger seiner Herzdame zudem die Tür aufgehalten und liebevoll ihren Arm gestreichelt haben.

Anfang des Monats hatten bereits mehrere Insider gegenüber InTouch bestätigt, dass die gebürtige Britin tatsächlich erneut schwanger sei. Sophie sei zudem sehr stolz auf ihren Babybauch, wolle sich jedoch nicht unter Druck setzen lassen, ihr erneutes Kinderglück öffentlich zu machen. Mittlerweile habe sie die Hälfte ihrer Schwangerschaft auch schon hinter sich und die Eltern seien überglücklich, dass ihre Tochter Willa bald ein Geschwisterchen bekommt.

Elder Ordonez / SplashNews.com Sophie Turner und Joe Jonas im März 2022

Love Paris/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Töchterchen Willa

P & P/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Los Angeles

