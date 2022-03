Machine Gun Kelly (31) widmet seine neue Musik seiner großen Liebe! Seit 2020 datet der Rapper jetzt schon Schauspielerin Megan Fox (35) – und es sollte ziemlich schnell ernst zwischen ihnen werden: Die beiden veröffentlichten in den letzten Jahren eine leidenschaftliche Liebeserklärung nach der nächsten. Inzwischen sind die zwei Turteltauben auch verlobt und wollen bald heiraten. Jetzt machte der hübsche US-Amerikaner seiner Zukünftigen schon mal ein Liebesgeständnis der besonderen Art: MGK brandneues Album "Mainstream Sellout" behandelt seine Beziehung zu Megan!

Das plauderte der Sänger jetzt beim Universal-Music-Albumlistening in Anwesenheit von Promiflash aus. "Die letzten beiden Songs auf dem Album sind quasi ein Liebesbrief an meine Beziehung... Eine Hommage an die Zeit, die wir jetzt schon zusammen sind – wir hatten viele Hochs und Tiefs. Und wir erleben so viel Leidenschaft, die sehr extrem ist", schwärmt MGK ganz offen. Einer der beiden Songs heißt "Sid & Nancy": "Da gibt es Zeilen im Refrain, die Textnachrichten von ihr an mich waren – die ich einfach wunderschön fand. Das ist die heißeste Liebe, die ich jemals erlebt habe", verriet der gebürtige Texaner.

Der zweite Song heißt "Twinflame": "Das Lied war ein Geburtstagsgeschenk für Megan – drei Monate, nachdem wir uns richtig kennengelernt haben. Das war noch bevor wir uns offiziell gedatet haben", offenbart MGK. "Das war der Startpunkt unserer Beziehung, den erleben wir jedes Mal wieder, wenn wir uns den Song anhören. Wenn wir das jemals vergessen sollten, haben wir immer diesen Song, um uns wieder an alles zu erinnern." Wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Tracks über Megan anzuhören, hat Glück: Das Album "Mainstream Sellout" ist heute erschienen.

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den MTV VMAs 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly in Los Angeles

