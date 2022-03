Bei Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) sollten eigentlich schon bald die Hochzeitsglocken läuten... Am 17. Oktober verlobte sich die Schwester von Kim Kardashian (41) mit dem Blink182-Schlagzeuger. Der Musiker überraschte seine Partnerin mit einem Meer aus Rosen am Strand. Doch wann läuten bei dem Paar nun endlich die Hochzeitsglocken? Jetzt heißt es: Kourtney und Travis heiraten offenbar etwas später als geplant!

Grund dafür soll der Kinderwunsch des Paares sein. Eine Quelle verriet gegenüber The Sun, dass die Hochzeitspläne aufgrund dessen erst einmal auf Eis gelegt worden seien. Kourtney versucht aktuell, mithilfe von künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Dafür nahm die brünette Beauty Tabletten, die sie aber in die Menopause versetzten. "Alles ist so ungewiss und sie möchte ihre ganze Energie darauf verwenden, jetzt ein Baby zu bekommen", erklärte der Insider, warum die Hochzeit also erst einmal keine Priorität bei der 42-Jährigen und ihrem Partner sei.

Ursprünglich habe das Paar geplant, ihre Hochzeit bereits in wenigen Wochen über die Bühne zu bringen. "Ihre Hochzeit soll ein großes Event werden, und sie planen sie schon seit Monaten – ursprünglich war von Mai die Rede.", hieß es weiter. Nun werde die Eheschließung auf September oder Oktober verschoben, meinte die Quelle.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian im Dezember 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2021

