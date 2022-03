Babynews von Oana Nechiti (34) und Erich Klann (34). Die Let's Dance-Stars fiebern schon seit Wochen auf die Geburt ihres zweiten Kindes hin – denn bereits im vergangenen Oktober haben sie verkündet, dass sie wieder Eltern werden. Zuletzt zeigte Oana immer wieder stolz, wie groß ihr Babybauch schon geworden ist und das bedeutete gleichzeitig: Die Geburt stand unmittelbar bevor. Und tatsächlich – jetzt war es so weit: Die Brünette und ihr Mann konnten ihr Baby auf der Welt begrüßen.

Das verkündete der stolze Papa nun höchstpersönlich in dem Podcast "Tanz oder gar nicht". "Wir sind wieder Eltern geworden, Oana und ich", freute er sich direkt zu Beginn und gab sogar ein paar Details über den Familienzuwachs bekannt. Der kleine Mann heißt Liam und kam am 23. März zur Welt. Offenbar sind Mutter und Kind wohlauf – denn Oanas Liebster betonte, dass alle "supermegahappy" seien.

Zu hören ist die Tänzerin in dem Podcast aber nicht – offenbar erholt sich von den Strapazen der Geburt und genießt die Kennenlernzeit mit ihrem Sohn in vollen Zügen. Erich ließ es sich aber nicht nehmen, über "Let's Dance" zu plaudern und begrüßte anstelle der 34-Jährigen einen Gast in seinem Audiotalk. Cale Kalay (35) sprang ein und feierte mit dem stolzen Papa sein Babyglück.

Oana Nechiti, Tänzerin

Oana Nechiti im Januar 2022

Oana Nechiti mit Erich Klann

